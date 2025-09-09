Мбаппе забил 52-й гол за Францию и обогнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами

Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место по голам в истории сборной Франции.

26-летний нападающий «Реала » на 45-й минуте с пенальти сравнял счет в матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (1:1, перерыв).

Килиан забил 52-й второй гол за Францию и обогнал бывшего форварда «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри (51 ).

Первое место в списке лучших бомбардиров французской сборной занимает Оливье Жиру (57 мячей).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .