Мбаппе забил 52-й гол за Францию и обогнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами
Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место по голам в истории сборной Франции.
26-летний нападающий «Реала» на 45-й минуте с пенальти сравнял счет в матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (1:1, перерыв).
Килиан забил 52-й второй гол за Францию и обогнал бывшего форварда «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри (51).
Первое место в списке лучших бомбардиров французской сборной занимает Оливье Жиру (57 мячей).
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
