Мбаппе забил 4 гола в 4 матчах сезона за «Реал» и Францию

Килиан Мбаппе в этом сезоне забивает в среднем один гол за игру.

Сегодня форвард сборной Франции отличился на 82-й минуте матча с Украиной (2:0) в квалификации ЧМ-2026.

Перед этим он трижды сыграл за «Реал» и забил три гола. Таким образом, у Мбаппе четыре мяча в четырех матчах сезона.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
