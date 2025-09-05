Мбаппе забил 4 гола в 4 матчах сезона за «Реал» и Францию
Килиан Мбаппе в этом сезоне забивает в среднем один гол за игру.
Сегодня форвард сборной Франции отличился на 82-й минуте матча с Украиной (2:0) в квалификации ЧМ-2026.
Перед этим он трижды сыграл за «Реал» и забил три гола. Таким образом, у Мбаппе четыре мяча в четырех матчах сезона.
Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
