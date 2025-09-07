Мбаппе об ЛЧ: «Реал» – фаворит на победу, но в Европе очень много хороших команд. Мы многому научились в прошлом сезоне»
Килиан Мбаппе считает «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов.
«Думаю, мы многому научились в прошлом сезоне, но пришло время это продемонстрировать. Конечно, на это потребуется время.
Этот сезон очень важен для клуба, но мы также приближаемся к чемпионату мира, что важно для всех игроков, которые хотят туда попасть, включая меня.
Я всегда говорю, что «Реал» – фаворит на победу в Лиге чемпионов. Но в Европе много хороших команд, очень много.
Мы видели отличный прошлый год с новым форматом Лиги чемпионов. Этот год будет еще лучше. Интересно будет посмотреть, кто в итоге победит», – сказал форвард «Мадрида» и сборной Франции.
