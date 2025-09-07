Мбаппе о «Золотом мяче»: «О нем думает каждый игрок. Если проведу успешный сезон с трофеями, тоже хотел бы его получить»
Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч».
«О нем думает каждый игрок. Все зависит от командных трофеев. Я не нарушаю никаких табу: если я проведу успешный сезон с трофеями, то тоже хотел бы его выиграть.
Нужно сосредоточиться на том, чтобы помогать команде и выигрывать трофеи», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Telefoot.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости