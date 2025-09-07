Мбаппе о «Золотом мяче»: «О нем думает каждый игрок. Если проведу успешный сезон с трофеями, тоже хотел бы его получить»

Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч».

«О нем думает каждый игрок. Все зависит от командных трофеев. Я не нарушаю никаких табу: если я проведу успешный сезон с трофеями, то тоже хотел бы его выиграть.

Нужно сосредоточиться на том, чтобы помогать команде и выигрывать трофеи», – сказал нападающий «Реала » и сборной Франции в интервью Telefoot.