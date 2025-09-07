  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о «Золотом мяче»: «О нем думает каждый игрок. Если проведу успешный сезон с трофеями, тоже хотел бы его получить»
6

Мбаппе о «Золотом мяче»: «О нем думает каждый игрок. Если проведу успешный сезон с трофеями, тоже хотел бы его получить»

Килиан Мбаппе заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч».

«О нем думает каждый игрок. Все зависит от командных трофеев. Я не нарушаю никаких табу: если я проведу успешный сезон с трофеями, то тоже хотел бы его выиграть.

Нужно сосредоточиться на том, чтобы помогать команде и выигрывать трофеи», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Telefoot. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoЗолотой мяч
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе о «Золотом мяче»: «Отвез бы его Дембеле домой, если бы все зависело от меня. Ямаль? Ну уж нет, он из «Барселоны»
66сегодня, 11:36
Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»
6вчера, 20:40
Родри о «Золотом мяче»: «ПСЖ» был лучшей командой сезона, и было бы трудно не наградить игрока парижан. Дембеле или Витинью, возможно»
29вчера, 19:19
Лаутаро о претендентах на «Золотой мяч»: «Кто-то из «ПСЖ» может выиграть – Хакими, Дембеле... Очень нравится Салах, он провел великолепный сезон в АПЛ»
2вчера, 15:51
Лаутаро Мартинес: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч», я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. Иногда меня недооценивают – возможно, это вопрос имиджа, маркетинга»
36вчера, 10:57
Главные новости
Германия – Северная Ирландия. 1:1 – Прайс ответил на гол Гнабри. Онлайн-трансляция
411 минут назадLive
Юлманд возглавит «Байер», скорее всего. Экс-тренер сборной Дании – фаворит на место тен Хага
117 минут назад
Турция – Испания. 0:2 – Мерино и Педри забили. Онлайн-трансляция
3623 минуты назадLive
Гаттузо перед матчем с Израилем: «Больно видеть, как гибнут люди, дети. Но мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу»
1633 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Нидерланды победили Литву
17247 минут назадLive
Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
4959 минут назад
Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»
4159 минут назад
«Зенит» предложил 8+4 млн евро за Рикелме Филлипи. «Палмейрас» отказал и хочет 12+3 млн за 18-летнего вингера (Жорже Никола)
33сегодня, 18:08
Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»
73сегодня, 17:53
ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)
16сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Бельгия – Казахстан. 2:0 – Де Брюйне забил и ассистировал Доку. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»
28 минут назад
Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером
12 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»
329 минут назад
Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»
838 минут назадФото
Дивеев об отстранении России: «Когда-то нас вернут. Не думаю, что будет тройная мотивация – она всегда на 100%»
446 минут назад
Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»
3сегодня, 18:19
Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
9сегодня, 18:14
Булыкин о 4:1 с Катаром: «Такая сборная России нравится всем! Нужно продолжать так же и радовать болельщиков»
2сегодня, 18:04
Гави обследуют из-за проблем с коленом, на котором были порваны «кресты». Возможны продолжение консервативного лечения либо артроскопия
13сегодня, 17:56