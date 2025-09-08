  • Спортс
  Мбаппе о расизме: «Я думал, что в 2025 году мы будем свободны от подобного, но это все еще происходит. Игроки должны говорить об этом, пока власти не примут меры и ситуация не изменится»
Мбаппе о расизме: «Я думал, что в 2025 году мы будем свободны от подобного, но это все еще происходит. Игроки должны говорить об этом, пока власти не примут меры и ситуация не изменится»

Килиан Мбаппе огорчен расистским поведением болельщиков на стадионах.

«Мы не всегда слышим это сразу. Это действительно огорчает. Пока ситуация не изменится и власти не предпримут необходимых мер, думаю, мы, влиятельные игроки, должны продолжать говорить об этом, потому что это не норма.

Это то, о чем мы даже не должны были говорить, ведь на дворе 2025 год – мне казалось, что в 2025 году мы, возможно, будем свободны от подобных вещей. Но это все еще происходит, и у нас всегда будут силы бороться с подобным поведением», – сказал форвард «Реала» и сборной Франции в эфире телеканала M6.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RTL
