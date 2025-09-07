  • Спортс
7

Мбаппе о «Реале»: «Счастлив там, где нахожусь – все знают, что я мечтал об этом. В Испании я получаю много любви, уважения и признания»

Килиан Мбаппе заявил, что комфортно чувствует себя в Испании.

«Я хорошо себя чувствую, мне удалось отдохнуть, хорошо поработать и вернуться с четкими идеями. Все только начинается, и мы должны сохранить эту стабильность. Я хочу быть как можно полезнее для своих команд.

Этим летом у меня было больше времени, что в последние годы случалось не всегда. Я счастлив там, где нахожусь. Я полностью адаптировался в Мадриде, здорово, что я могу играть там [в «Реале»]. Все знают, что я мечтал об этом. В Испании я получаю много любви, уважения и признания. Это прекрасно. Я счастлив быть там. Каждый день я стараюсь отдавать как можно больше», – сказал форвард «Реала» и сборной Франции в интервью TF1.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
