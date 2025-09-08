Нутрициолог о том, что игроки «Уфы» начали пить кумыс: «Это легкоусвояемый белок, он быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения»

Нутрициолог рассказала, чем кумыс полезен для футболистов.

Ранее генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков рассказал , что игроки начали пить кумыс всей командой: «После гола Чимези все увидели, какие чудеса творит напиток! Будем его активно употреблять – мы верим, что это принесет результат».

«Кумыс – легкоусвояемый белок, и он усваивается значительно быстрее, чем белок из цельного молока. Этот продукт содержит сывороточный белок, состоящий из альбумина и глобулина.

Такой вид белка значительно быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения, которые образуются во время игр», – сказала нутрициолог Александра Степаненко