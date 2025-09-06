Хлусевич о любимой еде: «Помидорчики со сметанкой – и больше мне ничего не надо. Нравится мясо, стейки особенно. Станкович не запрещает, но из-за профессионализма ограничиваю себя»
Даниил Хлусевич рассказал о любимых блюдах.
– Помидорчики со сметанкой – и больше мне ничего не надо.
На самом деле много чего нравится, но много чего нельзя. Очень нравится мясо, стейки особенно.
– Запрещает ли что-то Станкович?
– Нет, но из-за профессионализма во многом ограничиваю себя, – сказал защитник «Спартака».
Нули России с Иорданией – как вам?24431 голос
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости