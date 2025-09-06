Хлусевич о любимой еде: «Помидорчики со сметанкой – и больше мне ничего не надо. Нравится мясо, стейки особенно. Станкович не запрещает, но из-за профессионализма ограничиваю себя»

Даниил Хлусевич рассказал о любимых блюдах.

– Помидорчики со сметанкой – и больше мне ничего не надо.

На самом деле много чего нравится, но много чего нельзя. Очень нравится мясо, стейки особенно.

– Запрещает ли что-то Станкович?

– Нет, но из-за профессионализма во многом ограничиваю себя, – сказал защитник «Спартака ».