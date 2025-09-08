Тренер Казахстана Алиев подаст в отставку после 0:6 от Бельгии: «Все беру на себя, это моя вина. Напишу заявление»

Тренер сборной Казахстана Али Алиев подаст в отставку после 0:6 в Бельгии.

Казахстан на выезде был разгромлена Бельгией (0:6) в квалификации ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд с общим счетом 1:12.

«Хочу сказать коротко. Все, что произошло, это поражение беру на себя. Это моя вина. Здесь никто из футболистов не заслужил... Все на себя беру.

Напишу [заявление], подам в отставку. По приезде сразу сообщу президенту и руководству [Казахстанской федерации футбола]», – сказал Алиев .

Казахстанцы набрали 3 очка после 5 матчей и занимают 4-е место в группе J в отборе к ЧМ.