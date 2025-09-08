Де Брюйне забил 33-й и 34-й голы за Бельгию и вышел на второе место в сборной, опередив Азара. Рекорд у Лукаку – 89 мячей
Только Ромелу Лукаку забил больше голов за сборную Бельгии, чем Кевин де Брюйне.
34-летний полузащитник «Наполи» забил два гога и сделал результативный пас в матче сборных Бельгии и Казахстана (6:0) в 6-м туре квалификации ЧМ-2026. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Де Брюйне забил 33-й и 34-й голы за Бельгию, обогнав бывшего полузащитника «Челси» и «Реала» Эдена Азара в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
Лидирует по этому показателю форвард Ромелу Лукаку, выступающий также за «Наполи». На его счету 89 голов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
