Де Брюйне забил 33-й и 34-й голы за Бельгию и вышел на второе место в сборной, опередив Азара. Рекорд у Лукаку – 89 мячей

Только Ромелу Лукаку забил больше голов за сборную Бельгии, чем Кевин де Брюйне.

34-летний полузащитник «Наполи » забил два гога и сделал результативный пас в матче сборных Бельгии и Казахстана (6:0) в 6-м туре квалификации ЧМ-2026. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Де Брюйне забил 33-й и 34-й голы за Бельгию, обогнав бывшего полузащитника «Челси» и «Реала» Эдена Азара в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Лидирует по этому показателю форвард Ромелу Лукаку , выступающий также за «Наполи». На его счету 89 голов.