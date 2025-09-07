  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Казахстан проиграл 4 матча подряд с общим счетом 1:12. Команда идет 4-й в группе в квалификации ЧМ-2026
62

Казахстан проиграл 4 матча подряд с общим счетом 1:12. Команда идет 4-й в группе в квалификации ЧМ-2026

Сборная Казахстана потерпела 4-е поражение подряд.

Команда тренера Али Алиева на выезде была разгромлена Бельгией (0:6) в квалификации ЧМ-2026. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Казахстан проиграл четыре матча подряд (три – всухую) с общим счетом 1:12. Ранее были поражения от Беларуси (1:4), Северной Македонии (0:1) и Уэльса (0:1).

Футболисты из Казахстана набрали 3 очка после 5 матчей и занимают 4-е место в группе J в отборе к ЧМ. Ближайшая игра – дома 10 октября против Лихтенштейна, в которого нет очков.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?4127 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoсборная Казахстана по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Бельгии по футболу
logoАли Алиев
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Брюйне забил 33-й и 34-й голы за Бельгию и вышел на второе место в сборной, опередив Азара. Рекорд у Лукаку – 89 мячей
9вчера, 21:30
Квалификация ЧМ-2026. Испания забила 6 голов Турции, Бельгия разгромила Казахстан, Германия обыграла Северную Ирландию, Нидерланды победили Литву
355вчера, 20:43
Бельгия разгромила Казахстан – 6:0! У Де Брюйне 2+1, Доку сделал дубль
15вчера, 20:34
Главные новости
«Зенит» может сыграть с «Овьедо» в октябре во время паузы на матчи сборных
10 минут назад
Тренер Казахстана Алиев подаст в отставку после 0:6 от Бельгии: «Все беру на себя, это моя вина. Напишу заявление»
44вчера, 21:44
Де ла Фуэнте о 6:0 с Турцией: «Горжусь сборной Испании. Мерино – топ, гений, один из лучших в мире на своей позиции»
7вчера, 21:35
Кисляк не видел матч с Катаром в 2011-м: «Я в шесть лет телевизор не смотрел, в майке Аршавина из «Арсенала» бегал во дворе в каждый день»
10вчера, 21:15
Хенесс о «Барселоне»: «Важно понимать свои финансовые возможности. Покупаешь, покупаешь, и вдруг у тебя 1,2 млрд долгов»
20вчера, 21:10
Испания не проигрывает 22 матча подряд без учета серии пенальти – 17 побед и 5 ничьих
9вчера, 20:47
Квалификация ЧМ-2026. Испания забила 6 голов Турции, Бельгия разгромила Казахстан, Германия обыграла Северную Ирландию, Нидерланды победили Литву
355вчера, 20:43
Германия обыграла Северную Ирландию – 3:1. Виртц забил со штрафного, победный гол у Амири
24вчера, 20:41
Испания вынесла Турцию – 6:0! Мерино сделал хет-трик, Педри – дубль, у Ямаля два ассиста
118вчера, 20:36
Бельгия разгромила Казахстан – 6:0! У Де Брюйне 2+1, Доку сделал дубль
15вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой ничего бы не отдал за кубок со «Спартаком»: «Жизнь дороже»
131 минуту назад
Матч Катар – Россия в Эр-Райяне посетили 8 953 зрителя
49 минут назад
Гарсия о дубле де Брюйне Казахстану: «Бельгии повезло, что мы все еще можем восхищаться его талантом. Великолепный игрок, настоящий лидер и мотиватор»
сегодня, 01:22
МЛС. «Канзас Сити» Шапи уступил «Остину»
сегодня, 01:07
6:0 с Турцией – вторая среди самых крупных выездных побед Испании в отборе ЧМ после 8:0 с Лихтенштейном
10вчера, 22:04
Монтелла о 0:6 от Испании: «Мы все расстроены, но не должны падать духом. Этот матч станет для Турции огромным уроком»
3вчера, 21:58
Колосков после 4:1 с Катаром: «В таком составе Россия способна бороться за попадание на чемпионаты мира и Европы»
4вчера, 21:48
Нагельсманн о 3:1 с Северной Ирландией: «Очень неудобный соперник. В перерыве атмосфера была невеселой, но во 2-м тайме Германия показала истинное лицо»
2вчера, 21:36
Де Брюйне забил 33-й и 34-й голы за Бельгию и вышел на второе место в сборной, опередив Азара. Рекорд у Лукаку – 89 мячей
9вчера, 21:30
Газзаев о 4:1: «Безоговорочная победа сборной России, на классе. Катар весь матч оборонялся. Нам любые соперники нужны – мы в изоляции»
3вчера, 21:25