Казахстан проиграл 4 матча подряд с общим счетом 1:12. Команда идет 4-й в группе в квалификации ЧМ-2026

Сборная Казахстана потерпела 4-е поражение подряд.

Команда тренера Али Алиева на выезде была разгромлена Бельгией (0:6) в квалификации ЧМ-2026. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Казахстан проиграл четыре матча подряд (три – всухую) с общим счетом 1:12. Ранее были поражения от Беларуси (1:4), Северной Македонии (0:1) и Уэльса (0:1).

Футболисты из Казахстана набрали 3 очка после 5 матчей и занимают 4-е место в группе J в отборе к ЧМ. Ближайшая игра – дома 10 октября против Лихтенштейна, в которого нет очков.