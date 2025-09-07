Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»

Дмитрий Губерниев увидел блеск в глазах игроков сборной России в матче с Катаром.

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Ранее россияне дома сыграли 0:0 с Иорданией.

«Вот появился у сборной по футболу блеск в глазах, и пришла победа!!! Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют!!! Надо потренироваться физически и ментально!!!» – написал комментатор и телеведущий Губерниев.

