Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»
Дмитрий Губерниев увидел блеск в глазах игроков сборной России в матче с Катаром.
Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Ранее россияне дома сыграли 0:0 с Иорданией.
«Вот появился у сборной по футболу блеск в глазах, и пришла победа!!! Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют!!! Надо потренироваться физически и ментально!!!» – написал комментатор и телеведущий Губерниев.
Россия разнесла Катар. Головин вернулся с голом, Кисляк с Батраковым шикарны и в сборной
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости