Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»

Валерий Карпин заявил, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ.

Команда Карпина сегодня в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1), ранее россияне дома сыграли вничью с Иорданией (0:0).

– На что бы рассчитывала эта сборная, если бы участвовала в чемпионате мира? Боролись бы за выход из группы?

– Боролись, конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос.

– Дзюба говорит, что команды из России будут проигрывать в еврокубках после возвращения. Сборная – другой случай?

– Для начала надо было бы попасть на чемпионат мира, Европы. Если попали бы, то поборолись.

– Какая ваша общая оценка этого сбора?

– В этой игре понравился первый тайм. В матче с Иорданией были более-менее достойными последние 30 минут.

– Как оцените дебютантов?

– Нормально, хорошо. Лукин и [Кирилл ] Глебов получили опыт, узнали, что такое сборная, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Карпин.

Сборные России и российские клубы отстранены турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

