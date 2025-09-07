Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
Команда Карпина сегодня в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1), ранее россияне дома сыграли вничью с Иорданией (0:0).
– На что бы рассчитывала эта сборная, если бы участвовала в чемпионате мира? Боролись бы за выход из группы?
– Боролись, конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос.
– Дзюба говорит, что команды из России будут проигрывать в еврокубках после возвращения. Сборная – другой случай?
– Для начала надо было бы попасть на чемпионат мира, Европы. Если попали бы, то поборолись.
– Какая ваша общая оценка этого сбора?
– В этой игре понравился первый тайм. В матче с Иорданией были более-менее достойными последние 30 минут.
– Как оцените дебютантов?
– Нормально, хорошо. Лукин и [Кирилл] Глебов получили опыт, узнали, что такое сборная, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Карпин.
Сборные России и российские клубы отстранены турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
