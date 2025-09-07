Булыкин о 4:1 с Катаром: «Такая сборная России нравится всем! Нужно продолжать так же и радовать болельщиков»

Дмитрий Булыкин получил удовольствие от игры сборной России с Катаром (4:1).

«Такая сборная России нравится всем! Все получили удовольствие от игры, голов и от лидеров нашей национальной команды. Нужно продолжать так же играть и радовать болельщиков, когда нет международного футбола.

Сборная состоит из лучших игроков, поэтому она всегда сильна. Но получается добиваться успехов или нет, зависит от конкретных случаев. Мы знаем, что многие лидеры сборной России пропускали матчи национальной команды, но она все равно выигрывала. Сборная на то и сборная, чтобы там были лучшие на данный момент.

А какая сборная России лучшая – можно очень долго спорить, и это ни к чему не приведет. Единственное, по чему можно сравнивать, – трофеи», – сказал бывший нападающий сборной России.