Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
Валерий Карпин высказался о победе над Катаром (4:1).
– Доставила ли вам игра удовольствие?
– Первый тайм – точно да. Можно сказать, что сыграли практически идеально в атаке и обороне. Второй тайм… Понравился не так, как первый. Счет 3:0, чуть‑чуть подрасслабились. Все делали, выполняли, но не так сконцентрировано, как делали это в первом тайме.
Никто не был привязан к позиции в первом тайме, это не хаос, так и должно быть: взаимозаменяемость. Во втором тайме начали терять мячи в простых ситуациях, начали что‑то выдумывать. У нас есть качественная молодежь. Кисляка признали лучшим, Батраков и Лукин хорошо сыграли.
Чувствовалась поддержка болельщиков. Знали, что их будет большое количество. Большое им спасибо, – сказал главный тренер сборной России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости