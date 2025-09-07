  • Спортс
  • Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
12

Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»

Валерий Карпин высказался о победе над Катаром (4:1).

Доставила ли вам игра удовольствие?

– Первый тайм – точно да. Можно сказать, что сыграли практически идеально в атаке и обороне. Второй тайм… Понравился не так, как первый. Счет 3:0, чуть‑чуть подрасслабились. Все делали, выполняли, но не так сконцентрировано, как делали это в первом тайме.

Никто не был привязан к позиции в первом тайме, это не хаос, так и должно быть: взаимозаменяемость. Во втором тайме начали терять мячи в простых ситуациях, начали что‑то выдумывать. У нас есть качественная молодежь. Кисляка признали лучшим, Батраков и Лукин хорошо сыграли.

Чувствовалась поддержка болельщиков. Знали, что их будет большое количество. Большое им спасибо, – сказал главный тренер сборной России.  

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?3248 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
