Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»

Андрей Канчельскис высказался о победе России над Катаром.

BetBoom товарищеский матч проходил в Дохе и закончился со счетом 4:1 в пользу российской команды.

«Молодцы, что разгромили сборную Катара – так и должно быть. Дифирамбы петь после товарищеских матчей смысла нет. Хорошо, что порадовали болельщиков.

Бесполезно говорить о том, что могла бы показать эта сборная на международной арене, если бы не отстранение. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия», – сказал бывший полузащитник сборной России.