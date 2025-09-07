Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»
Андрей Канчельскис высказался о победе России над Катаром.
BetBoom товарищеский матч проходил в Дохе и закончился со счетом 4:1 в пользу российской команды.
«Молодцы, что разгромили сборную Катара – так и должно быть. Дифирамбы петь после товарищеских матчей смысла нет. Хорошо, что порадовали болельщиков.
Бесполезно говорить о том, что могла бы показать эта сборная на международной арене, если бы не отстранение. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
