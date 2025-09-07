Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»

Алексей Батраков считает, что в сборной России нет слабых игроков.

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию . Батраков сделал голевой пас на Александра Головина .

– Хорошо, что мы сегодня победили. Хочется поблагодарить всю команду за хорошую работу. В сборной нет слабых игроков, все сильные. Я верю в это.

– Первый тайм сегодня провели очень здорово. Можно ли говорить о том, что это самые идеальные 45 минут за последнее время у сборной России?

– Я не знаю. Это можно спросить у Валерия Георгиевича [Карпина]. Ему виднее со стороны.

– Насколько было жарко или не жарко? Что по кондиционерам скажешь?

– В целом комфортно играть. Сейчас вот стоим – и жарко стоять. Но в первом тайме было достаточно комфортно.

– Каково играть рядом с Головиным?

– Это не первый сбор, когда мы находимся вместе. Но приятно видеть, что такой классный, умный, техничный футболист есть у нас. Хочется с таким партнером играть и побеждать.

– Был бы ты доволен, если бы твоя карьера была похожа на его карьеру?

– Все мы разные, у всех разный путь. Посмотрим, как у меня карьера сложится. Поэтому загадывать не хочется.

– В «Монако» не звал?

– Нет, точно, – сказал полузащитник «Локомотива » и сборной России Батраков.

