Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»
Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию. Батраков сделал голевой пас на Александра Головина.
– Хорошо, что мы сегодня победили. Хочется поблагодарить всю команду за хорошую работу. В сборной нет слабых игроков, все сильные. Я верю в это.
– Первый тайм сегодня провели очень здорово. Можно ли говорить о том, что это самые идеальные 45 минут за последнее время у сборной России?
– Я не знаю. Это можно спросить у Валерия Георгиевича [Карпина]. Ему виднее со стороны.
– Насколько было жарко или не жарко? Что по кондиционерам скажешь?
– В целом комфортно играть. Сейчас вот стоим – и жарко стоять. Но в первом тайме было достаточно комфортно.
– Каково играть рядом с Головиным?
– Это не первый сбор, когда мы находимся вместе. Но приятно видеть, что такой классный, умный, техничный футболист есть у нас. Хочется с таким партнером играть и побеждать.
– Был бы ты доволен, если бы твоя карьера была похожа на его карьеру?
– Все мы разные, у всех разный путь. Посмотрим, как у меня карьера сложится. Поэтому загадывать не хочется.
– В «Монако» не звал?
– Нет, точно, – сказал полузащитник «Локомотива» и сборной России Батраков.
