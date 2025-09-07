Гаттузо перед матчем с Израилем: «Больно видеть, как гибнут люди, дети. Но мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу»

Дженнаро Гаттузо высказался о ситуации в секторе Газа перед матчем с Израилем.

Сборная Италии под руководством Гаттузо проведет матчи с командой Израиля 8 сентября (на выезде, в Венгрии) и 14 октября (дома) в рамках квалификации ЧМ-2026.

– Это особенный матч. Что вы думаете?

– То же, что я говорил и в последние дни. Мне жаль, что Израиль попал в нашу группу, ведь эта команда играет хорошо и может создать нам проблемы.

Мы все знаем все остальное. Больно видеть то, что происходит, как гибнут люди, дети.

Больше я ничего не хочу говорить. Мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу. Здесь много уважения и много боли, – сказал главный тренер сборной Италии Гаттузо.

