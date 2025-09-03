Доннарумма о конфликте Израиля и ХАМАС: «Мы хотим вернуть мир – больно видеть такие ситуации, но некоторые политические вещи больше, чем мы»

Джанлуиджи Доннарумма высказался о конфликте Израиля и ХАМАС.

Сборная Италии сыграет с израильской командой 8 сентября в рамках отбора на ЧМ-2026 .

«Я недавно стал отцом, и мне больно видеть некоторые кадры и слышать некоторые новости. Эта ситуация масштабнее нас.

Я не хочу в это углубляться, мы хотим играть в футбол.

Мы хотим вернуть мир – больно видеть такие ситуации, но некоторые политические вещи больше, чем мы», – сказал голкипер сборной Италии на пресс-конференции.