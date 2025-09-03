Джанлука Манчини о матче с Израилем на фоне событий в Газе: «Представляю себя на месте отцов, держащих детей на руках, – это шокирует. Но мы делаем что велят: скажут играть – играем»
Джанлука Манчини высказался о конфликте Израиля и Палестины.
«Я воспринимаю все с грустью, представляю себя на месте тех отцов, которые берут своих детей на руки, – это шокирующие кадры.
Но, как сказал тренер, мы должны делать то, что нам велят: если скажут играть – мы играем, мы не решаем. Как отец и как человек, я считаю все происходящее драматичным», – отметил защитник «Ромы» перед матчем сборной Италии против израильтян.
Ассоциация тренеров Италии: «Может ли акт террора ХАМАС оправдать геноцид со стороны Израиля? Библейское «око за око» дано Богом Моисею, чтобы реакция на зло была соразмерной»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
