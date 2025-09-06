Гаттузо о крупнейшей победе Италии за 4 года: «Наша цель – осчастливить итальянцев и вернуть им энтузиазм. Мне нравится команда, которая, даже ошибаясь, бьется»

Дженнаро Гаттузо прокомментировал разгром сборной Эстонии в отборе на ЧМ-2026.

Сборная Италии одержала победу со счетом 5:0 – крупнейшую с сентября 2021 года.

«Нужно поблагодарить ребят за их игру. В первом тайме не хватило только гола, но они провели хорошую игру. Атмосфера мне очень понравилась. Первая игра прошла, теперь впереди еще одна, очень сложная. Сегодня – комплименты ребятам, а теперь думаем о следующем матче.

Мы играли с двумя нападающими и учли возможность контратак. Такой стиль игры несет определенные риски, но против команды, которая была немного слабее нас, правильно было играть в атакующей манере.

Я должен поблагодарить этот коллектив. Наша цель – осчастливить людей и вернуть энтузиазм итальянцам.

Мне нравится команда, которая, даже ошибаясь, бьется и бежит за каждым мячом. Теперь нам нужно восстановиться и переключить мысли на понедельник», – сказал главный тренер сборной Италии.