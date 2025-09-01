  • Спортс
  • Гаттузо перед матчем с Израилем: «Хочу мира во всем мире. Больно видеть, как гибнут дети, мирные жители, надеюсь на завершение конфликта»
Дженнаро Гаттузо надеется, что в мире завершатся все вооруженные конфликты.

Напомним, сборная Италии под руководством Гаттузо проведет матчи с командой Израиля 8 сентября и 14 октября в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026

Ранее президент Итальянской ассоциации тренеров Ренцо Уливьери предложил не допускать Израиль до футбольных соревнований из-за событий в секторе Газа.

«Я человек мира и хотел бы, чтобы мир был во всем мире. Мне больно видеть, как гибнут дети и мирные жители – это моя самая большая печаль.

Мы выполняем свою работу, а президент в эти дни активно ищет пути решения. Мы здесь, это наша группа, и мы должны бороться.

Наш долг – делать свое дело, но я хочу подчеркнуть: я надеюсь на разрешение конфликта, потому что действительно тяжело смотреть на то, что происходит в мире», – сказал главный тренер сборной Италии. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sport
