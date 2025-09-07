29

Морган о том, что Роналду забил больше голов после 30-летия: «Лучший в истории»

Пирс Морган восхитился статистикой Криштиану Роналду.

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» сделал дубль в матче отборочного турнира к ЧМ-2026 против Армении (5:0) в Ереване.

Роналду забил 463 гола до 30-летия, а после – 479.

«Поразительная статистика... И вот почему для меня Криштиану – 🐐», – написал друг Роналду, телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.

Отметим, что эмодзи козла (🐐) используется как сленговое обозначение английской аббревиатуры GOAT (Greatest Of All Time – величайший (игрок) всех времен или лучший в истории).

«Слезы счастья». Вот сколько эмоция Роналду дает детям, просто стоя рядом

Криштиану-мания в Ереване. Роналду ответил дублем 💥

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
