Морган о том, что Роналду забил больше голов после 30-летия: «Лучший в истории»
Пирс Морган восхитился статистикой Криштиану Роналду.
40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» сделал дубль в матче отборочного турнира к ЧМ-2026 против Армении (5:0) в Ереване.
Роналду забил 463 гола до 30-летия, а после – 479.
«Поразительная статистика... И вот почему для меня Криштиану – 🐐», – написал друг Роналду, телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.
Отметим, что эмодзи козла (🐐) используется как сленговое обозначение английской аббревиатуры GOAT (Greatest Of All Time – величайший (игрок) всех времен или лучший в истории).
«Слезы счастья». Вот сколько эмоция Роналду дает детям, просто стоя рядом
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
