Роналду после дубля Армении и победы Португалии со счетом 5:0: «Первый шаг сделан»
Криштиану Роналду опубликовал пост после разгрома Армении (5:0).
Нападающий вышел на матч квалификации ЧМ-2026 в стартовом составе и сделал дубль.
«Первый шаг сделан», – написал 40-летний форвард.
Роналду забил 140 голов за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 26 мячей
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
