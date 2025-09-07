  • Спортс
  Роналду о заплакавшем мальчике из Армении, выводившем Криштиану на матч: «Я завел нового друга. Благодарен за любовь и поддержку»
Роналду о заплакавшем мальчике из Армении, выводившем Криштиану на матч: «Я завел нового друга. Благодарен за любовь и поддержку»

Криштиану Роналду тепло отозвался о болельщике из Армении.

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» сделал дубль в матче отборочного турнира к ЧМ-2026 против Армении (5:0) в Ереване.

На игру Роналду выводил юный болельщик со слуховым аппаратом. Мальчик с восхищением смотрел на португальца, несколько раз оборачивался к нему, когда команды стояли во время исполнения гимнов, и в какой-то момент он заплакал от переполнивших его эмоций. Футболист подбадривал мальчика улыбкой, показывал ему большой палец и потом обнял его.

«Вчера я завел нового друга 😁. Благодарен за любовь и поддержку каждый день. И надеюсь, что каждый сможет следовать за своими мечтами!» – написал Криштиану и опубликовал видео с мальчиком.

Изображение:и кадр из трансляции Okko

