Медведев о желании Клаудиньо посетить матч «Зенита»: «Ждали, ждем и будем ждать!»
В «Зените» отреагировали на слова Клаудиньо о желании посетить матч команды.
Бывший полузащитник петербургского клуба, выступающий за катарский «Аль-Садд», сказал: «Я так привязан к России, что буду на стадионе на матче с Катаром. Очень хочу снова посетить страну и посмотреть игру «Зенита».
«Ждали, ждем и будем ждать!» – сказал советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.
Клаудиньо: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение»
Клаудиньо: «Несправедливо, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут ответственности, спорт и политика несовместимы»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
