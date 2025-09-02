«Зенит» и «Аль-Иттихад» договорились о трансфере Педро. Петербуржцы не хотят отпускать бразильца до декабря, игрок готов уйти сейчас (Санти Ауна)
По информации Санти Ауны, клубы устно согласовали сделку относительно 19-летнего атакующего полузащитника из Бразилии. У саудовцев также есть договоренность с игроком.
Утверждается, что из-за внутренних изменений в клубе (Константин Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления – Спортс’‘) «Зенит» согласен отпустить Педро только в декабре. Руководство петербуржцев блокирует уход игрока сейчас.
Сам Педро готов перейти в «Аль-Иттихад» до закрытия летнего трансферного окна в Саудовской Аравии и давит на «Зенит».
Ранее стало известно, что «Зенит» выкупил дополнительные 30% прав на Педро у «Коринтианса», и теперь клубу принадлежат 80% прав на футболиста. Команда, за которую играет Карим Бензема, предложила за Педро 35 миллионов евро.
Бразилец проводит третий сезон в «Зените». Его подробная статистика выступлений – здесь.