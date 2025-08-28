«Не суйте нос, куда не надо, и будет целым он в отраду». Медведев на вопрос о возможном трансфере Педро в «Аль-Иттихад»
Медведев призвал не совать нос в переговоры «Зенита» и «Аль-Иттихада» по Педро.
Ранее появилась информация, что саудовский клуб предложил 35 млн евро за бразильского вингера.
– Когда «Зенит» примет решение насчет трансфера Педро?
– Не суйте нос, куда не надо, и будет целым он в отраду, – сказал председатель правления «Зенита».
Медведев о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Odds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости