  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» выкупил дополнительные 30% прав на Педро и 20% прав на Ренана в 2024-м за 6,3 млн евро (Globo Esporte)
20

«Зенит» выкупил дополнительные 30% прав на Педро и 20% прав на Ренана в 2024-м за 6,3 млн евро (Globo Esporte)

«Зенит» выкупил 80% прав на Педро и 75% прав на Роберта Ренана.

Переговоры клуба с «Коринтиансом» в августе 2024 года касались не только экономических прав на атакующего полузащитника Педро, но и на защитника Роберта Ренана, сообщает Globo Esporte.

В рамках сделки «Зенит» выплатил «Коринтиансу» 6,3 млн евро. Согласно документам, 30% экономических прав на Педро были выкуплены за 4,5 млн евро. Сумма была выплачена тремя частями: 3 млн евро авансом, 1,1 млн евро до октября 2024 года и 400 000 евро до 20 декабря 2024 года. 50% прав на игрока были выкуплены за 9 млн евро в 2023 году.

20% экономических прав на Роберта Ренана обошлись в 1,8 млн евро. Сумма была выплачена двумя частями: 1,1 млн евро до 20 ноября 2024 года; 700 тыс. евро до 20 декабря 2024 года. Они добавились к 55% прав, которые уже были у команды из Санкт-Петербурга.

Также между клубами состоялись переговоры, посвященные финансовым вопросам, связанным с полузащитником Ду Кейросом и вратарем Иваном Куарезмой. В обоих случаях речь шла о гораздо меньших суммах.

«Коринтианс» был должен «Зениту» 9,24 млн евро за переход Ивана в «Интернасьонал» – российский клуб сохранил за собой 10% прав на игрока. С другой стороны, петербуржцы должны были выплатить бразильцам 4,78 млн евро за переход Кейроса в «Гремио» – бразильский клуб сохранил за собой 10% прав на игрока.

Таким образом, было согласовано, что «Коринтианс» выплатит «Зениту» 4,45 млн евро.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30764 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
деньги
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoКоринтианс
logoГремио
logoДу Кейрос
logoРоберт Ренан
Иван Куарезма
logoИнтернасьонал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о 35 млн евро за Педро от «Аль-Иттихада»: «Предложение получили, но сумма неверна»
2728 августа, 15:59
«Зенит» запросил 40 млн евро за Педро у «Атлетико» и «Лиона». Предложенные «Аль-Иттихадом» 35 млн устраивают клуб РПЛ
7128 августа, 15:33
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
1511 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
2236 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
5051 минуту назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
16сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
19сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
47сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
26сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
43сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
621 минуту назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
6сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
3сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45