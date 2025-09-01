«Зенит» выкупил дополнительные 30% прав на Педро и 20% прав на Ренана в 2024-м за 6,3 млн евро (Globo Esporte)

«Зенит» выкупил 80% прав на Педро и 75% прав на Роберта Ренана.

Переговоры клуба с «Коринтиансом » в августе 2024 года касались не только экономических прав на атакующего полузащитника Педро , но и на защитника Роберта Ренана, сообщает Globo Esporte.

В рамках сделки «Зенит » выплатил «Коринтиансу» 6,3 млн евро. Согласно документам, 30% экономических прав на Педро были выкуплены за 4,5 млн евро. Сумма была выплачена тремя частями: 3 млн евро авансом, 1,1 млн евро до октября 2024 года и 400 000 евро до 20 декабря 2024 года. 50% прав на игрока были выкуплены за 9 млн евро в 2023 году.

20% экономических прав на Роберта Ренана обошлись в 1,8 млн евро. Сумма была выплачена двумя частями: 1,1 млн евро до 20 ноября 2024 года; 700 тыс. евро до 20 декабря 2024 года. Они добавились к 55% прав, которые уже были у команды из Санкт-Петербурга.

Также между клубами состоялись переговоры, посвященные финансовым вопросам, связанным с полузащитником Ду Кейросом и вратарем Иваном Куарезмой . В обоих случаях речь шла о гораздо меньших суммах.

«Коринтианс» был должен «Зениту» 9,24 млн евро за переход Ивана в «Интернасьонал» – российский клуб сохранил за собой 10% прав на игрока. С другой стороны, петербуржцы должны были выплатить бразильцам 4,78 млн евро за переход Кейроса в «Гремио » – бразильский клуб сохранил за собой 10% прав на игрока.

Таким образом, было согласовано, что «Коринтианс» выплатит «Зениту» 4,45 млн евро.