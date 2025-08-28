Медведев о 35 млн евро за Педро от «Аль-Иттихада»: «Предложение получили, но сумма неверна»
Александр Медведев признал поступление предложения о трансфере Педро дос Сантоса.
Сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов приобрести полузащитника за 35 млн евро.
«Предложение получили, но сумма неверна», – заявил председатель правления «Зенита».
«Не суйте нос, куда не надо, и будет целым он в отраду». Медведев на вопрос о возможном трансфере Педро в «Аль-Иттихад»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
