«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Педро. Сообщалось, что саудовцы готовы дать 35 млн евро (Саша Тавольери)
«Зенит» не принял предложение «Аль-Иттихада» по Педро.
Петербургский клуб отклонил письменное предложение клуба из Саудовской Аравии о трансфере 19-летнего вингера, утверждает инсайдер Саша Тавольери.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил 35 миллионов евро за бразильского футболиста. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумме предложения «неверна».
Саудовская команда намерен подписать двух талантливых игроков младше 21 года до закрытия трансферного окна.
В этом сезоне Педро провел 6 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
