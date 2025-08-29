«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Педро. Сообщалось, что саудовцы готовы дать 35 млн евро (Саша Тавольери)

«Зенит» не принял предложение «Аль-Иттихада» по Педро.

Петербургский клуб отклонил письменное предложение клуба из Саудовской Аравии о трансфере 19-летнего вингера, утверждает инсайдер Саша Тавольери.

Ранее сообщалось , что «Аль-Иттихад » предложил 35 миллионов евро за бразильского футболиста. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил , что сумме предложения «неверна».

Саудовская команда намерен подписать двух талантливых игроков младше 21 года до закрытия трансферного окна.

В этом сезоне Педро провел 6 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.