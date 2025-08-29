  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Педро. Сообщалось, что саудовцы готовы дать 35 млн евро (Саша Тавольери)
25

«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Педро. Сообщалось, что саудовцы готовы дать 35 млн евро (Саша Тавольери)

«Зенит» не принял предложение «Аль-Иттихада» по Педро.

Петербургский клуб отклонил письменное предложение клуба из Саудовской Аравии о трансфере 19-летнего вингера, утверждает инсайдер Саша Тавольери.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил 35 миллионов евро за бразильского футболиста. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумме предложения «неверна».

Саудовская команда намерен подписать двух талантливых игроков младше 21 года до закрытия трансферного окна.

В этом сезоне Педро провел 6 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?3646 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
logoПедро дос Сантос
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Иттихад Джидда
logoЗенит
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о 35 млн евро за Педро от «Аль-Иттихада»: «Предложение получили, но сумма неверна»
2828 августа, 15:59
«Зенит» запросил 40 млн евро за Педро у «Атлетико» и «Лиона». Предложенные «Аль-Иттихадом» 35 млн устраивают клуб РПЛ
7128 августа, 15:33
Главные новости
«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы
30вчера, 21:55
Экитике, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе из топ-вывески АПЛ?
вчера, 22:30Тесты и игры
«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
21вчера, 21:59
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
24вчера, 21:36
«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
10вчера, 21:26
Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
39вчера, 20:57Фото
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
29вчера, 20:53
«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66вчера, 20:45
У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
9вчера, 20:45
Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
28вчера, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
4вчера, 21:57
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
3вчера, 21:44
Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году
3вчера, 21:30
Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
5вчера, 21:30
Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
3вчера, 21:15
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
1вчера, 21:13
Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»
9вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
3вчера, 20:40
«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
3вчера, 20:28
«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года
3вчера, 19:54Фото