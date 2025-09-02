  • Спортс
  «Передачи – Модрич, дриблинг – Месси. Доку нравится, он играет как я». Хавбек ЦСКА Глебов о тех, у кого учится
«Передачи – Модрич, дриблинг – Месси. Доку нравится, он играет как я». Хавбек ЦСКА Глебов о тех, у кого учится

Кирилл Глебов учится мастерству у Луки Модрича и Лионеля Месси.

– Почему тебе важна личная статистика?

– Мне нравится выходить каждую игру, видеть в графе голов свою фамилию. Атакующий игрок должен забивать, отдавать, даже если с замены. Поэтому я бы хотел, чтобы статистика была больше и больше.

– У кого учишься, за кем смотришь?

– Если передачи – Модрич, если дриблинг – Месси. Мне нравится Доку из «Сити», он играет как я. Он прокачал одно умение и пользуется им. Если я сделаю так же, дорасту до высокого уровня.

– Вспомни эпизод с пинком Баринова в матче Фонбет Кубка России против «Локомотива».

– Даже забыл об этом. Если бы никто не напомнил, я бы и не вспомнил. Если бы был знакомый мне игрок или кто помоложе, отреагировал бы так же. По‑дружески бы постебались, я бы точно не упал и не просил красную, – сказал 19-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Глебов.

