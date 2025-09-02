«Передачи – Модрич, дриблинг – Месси. Доку нравится, он играет как я». Хавбек ЦСКА Глебов о тех, у кого учится
– Почему тебе важна личная статистика?
– Мне нравится выходить каждую игру, видеть в графе голов свою фамилию. Атакующий игрок должен забивать, отдавать, даже если с замены. Поэтому я бы хотел, чтобы статистика была больше и больше.
– У кого учишься, за кем смотришь?
– Если передачи – Модрич, если дриблинг – Месси. Мне нравится Доку из «Сити», он играет как я. Он прокачал одно умение и пользуется им. Если я сделаю так же, дорасту до высокого уровня.
– Вспомни эпизод с пинком Баринова в матче Фонбет Кубка России против «Локомотива».
– Даже забыл об этом. Если бы никто не напомнил, я бы и не вспомнил. Если бы был знакомый мне игрок или кто помоложе, отреагировал бы так же. По‑дружески бы постебались, я бы точно не упал и не просил красную, – сказал 19-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Глебов.