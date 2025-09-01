Хавбек ЦСКА Глебов о Кучаеве: «Костя не любитель молодых – то и дело пихает: «Ни отдать, ни принять не можете!» Потом все это в шутку переводилось»

Кирилл Глебов рассказал, как Константин Кучаев критиковал молодых игроков ЦСКА.

Кучаев покинул ЦСКА зимой прошлого года. Сейчас полузащитник выступает за «Ростов ».

– Кажется, Костя просто не любитель молодых. Все мы были для Кучая плохие: «Ни отдать, ни принять не можете!» Зануда такой, то и дело пихает. Потом все это в шутку переводилось. А на поле было…

– Неприятно?

– Я и сам вижу, что в аут дал пас, а не точно на партнера. А тут тебя еще напрягают: «Глеб , ты чего делаешь? Зачем торопишься?» Давило первое время. А потом все равно влился в их компанию с Дивеевым и Обляковым.

– Да, слышал об этом. Как случилось сближение?

– Ваня сразу взял меня под крыло – первым стал со мной общаться: «Давай вместе на тренировку пойдем. Как твой день?» Потом я выбрался со старшими на ужин, а потом Обляков позвал меня на день рождения. Представь: 17-летний пацан – а вокруг Заболотный, Набабкин! С тех пор ко мне относились лояльнее, – сказал полузащитник ЦСКА.