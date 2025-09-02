  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глебов о словах про запрет мяса в ЦСКА: «На ужине сказали, нет мяса, и Круг такой: «Мясо запретили». В голове и засело. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт»
15

Глебов о словах про запрет мяса в ЦСКА: «На ужине сказали, нет мяса, и Круг такой: «Мясо запретили». В голове и засело. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт»

Кирилл Глебов заявил, что никто не запрещал мясо в ЦСКА.

Зачем ты ляпнул, что Фабио запретил мясо? Клуб это тут же опроверг.

– Как-то вырвалось. На ужине перед игрой нам сказали, что нет мяса. И Круг такой: «Мясо запретили». В голове как-то и засело – и я сказал про запрет.

Назавтра ко мне подходит Эдуард Николаевич Безуглов: «Ты что там наделал? Никто тебе ничего не запрещал». Только тут я подумал – да, это лишнее было. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт. Потом к нам еще раз подошли и сказали: «Ешь мяса, сколько хочешь».

Но ты говорил, что правила при Челестини в целом ужесточились. Какие именно?

– Только в первое время Фабио притирался ко всем, наблюдал. Был закрыт и настроен на работу. Сейчас все спокойнее. Из нового – на любой прием пищи должна приходить вся команда. Вот обед в 16:30. При Марко кто-то приходил в 16:20, другие в 16:40. Сейчас – четко в назначенное время. Пока вся команда не придет – остальные сидят и ждут, – сказал полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов. 

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36594 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoЦСКА
еда
logoКирилл Глебов
logoДанил Круговой
logoФабио Челестини
logoЭдуард Безуглов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
921 минуту назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4050 минут назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
4959 минут назад
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
24сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
30сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
49сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
94сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
129сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
310 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
18 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
332 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
235 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
2сегодня, 07:54
Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»
12сегодня, 07:30