Глебов о словах про запрет мяса в ЦСКА: «На ужине сказали, нет мяса, и Круг такой: «Мясо запретили». В голове и засело. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт»

Кирилл Глебов заявил, что никто не запрещал мясо в ЦСКА.

– Зачем ты ляпнул, что Фабио запретил мясо? Клуб это тут же опроверг.

– Как-то вырвалось. На ужине перед игрой нам сказали, что нет мяса. И Круг такой: «Мясо запретили». В голове как-то и засело – и я сказал про запрет.

Назавтра ко мне подходит Эдуард Николаевич Безуглов: «Ты что там наделал? Никто тебе ничего не запрещал». Только тут я подумал – да, это лишнее было. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт. Потом к нам еще раз подошли и сказали: «Ешь мяса, сколько хочешь».

– Но ты говорил, что правила при Челестини в целом ужесточились. Какие именно?

– Только в первое время Фабио притирался ко всем, наблюдал. Был закрыт и настроен на работу. Сейчас все спокойнее. Из нового – на любой прием пищи должна приходить вся команда. Вот обед в 16:30. При Марко кто-то приходил в 16:20, другие в 16:40. Сейчас – четко в назначенное время. Пока вся команда не придет – остальные сидят и ждут, – сказал полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов.