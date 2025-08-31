Кордоба об удалении в матче с ЦСКА: «Судья достал карточку, как только увидел, что это я. Не первый раз арбитр действует против меня и «Краснодара». Мойзес сам сказал, что касания не было»
Форвард «Краснодара» был удален на 56-й минуте матча 7-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1). Арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку за то, что он пнул мячом защитника армейцев Мойзеса Барбозу и зацепил шипами его руку.
После матча футболист заявил, что готов уйти из «Краснодара» из-за судейства.
– Не хочу говорить о своем голе. Я зол на судей, меня это раздражает. Они что хотят, то и делают со мной. Когда отменили первый гол ЦСКА, у центрального защитника армейцев была желтая. После случился фол на мне, и судья закрыл на этот фол глаза.
– Что говорил вам судья, когда вы не хотели уходить?
– Как только он увидел, что это был я, он сразу достал карточку. Я очень разозлился. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее.
Это не первый раз, когда такое со мной происходит. Идет хороший матч, а после арбитр начинает действовать против меня, против «Краснодара». Но я рад и горжусь командой, что она довела этот матч до ничьей. Судье надо пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса, и он сам сказал, что касания не было, – сказал Кордоба.