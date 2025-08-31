Кисляк об удалении Кордобы: «Специально взял и ударил Мойзеса. Это не красит его ни как футболиста, ни как человека»

Матвей Кисляк раскритиковал поведение Джона Кордобы в матче ЦСКА и «Краснодара».

Команды сыграли вничью (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 56-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев удалил Кордобу с поля после того, как форвард «Краснодара» пнул мяч в Мойзеса Барбозу и зацепил шипами его руку.

– Неудовлетворения больше. Мы играли в большинстве 30 минут, но сыграли вничью. Вот такой результат.

– Какие были эмоции в эпизоде с незасчитанным голом?

– Честно, не знаю. Мне кажется, что не было фола. Ни в одной лиге такого не поставят. Если будут так свистеть на Кордобе, то он так и будет лучшим игроком.

Три матча с принципиальными соперниками заканчиваются какими‑то скандалами, которые вне футбола, скажем так.

– Удаление Кордобы?

– Кордоба специально взял и ударил Мойзеса. Мы знаем, какой игрок Кордоба. Это не красит его ни как футболиста, ни как человека, – сказал полузащитник ЦСКА .