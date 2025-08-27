  • Спортс
  • Александр Тихонов про Клаудиньо: «Политика – не дело футболистов. Таких товарищей не надо привлекать в наш спорт. Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег»
18

Александр Тихонов про Клаудиньо: «Политика – не дело футболистов. Таких товарищей не надо привлекать в наш спорт. Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег»

Александр Тихонов отреагировал на слова Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». Депутат Дмитрий Свищев уже сказал, что может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства РФ из-за его слов, позже он уточнил, что уже «дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы».

«Нам пора думать о своих игроках, мы платим бешеные деньги иностранцам, забывая о своих. Правда, свои и играть то не хотят. А вопросы политики – не дело футболистов. Сапоги должен тачать сапожник. Это не его дело заниматься этим.

Если бы этот бразилец знал историю России, было бы другое дело. Я же не говорю о том, сколько в той же Бразилии нищеты и что там тряпичным мячом играют в футбол во дворах. Я не обсуждаю это, потому что моим делом было защищать честь страны и завоевывать медали.

А таких товарищей не надо было вообще привлекать в наш спорт. Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег. И с нашими футболистами надо составлять такие контракты, чтобы если они плохо тренируются, нарушают режим, то выгонять и не платить.

Я постоянно смотрю европейские чемпионаты, с удовольствием смотрю «Севилью», «Барселону», немецкие команды. Другое дело, что футбол стал более грубым в последнее время – постоянные подножки, валяния. Нет тех проходов, что были у Пеле, Гарринчи, Марадоны. Гарринча, к сожалению, умер в нищете, хотя был по-настоящему великим футболистом. А тут какой-то бразилец молодой говорит о том, что ему не нравится политика в России.

А наш футбол – совсем другой уровень. А все из-за того, что нет спроса. Я как-то был на сборе немецких футболистов в Австрии, Оливер Кан тогда играл в воротах. Они пахали, это было что-то невероятное, подъем на 800 м преодолели 10 раз в обе стороны. Наши там поумирали бы просто», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
