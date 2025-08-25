Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

«При этом Клаудиньо принимал все деньги зенитовские, паспорта принимал. Пусть это останется на его совести. Для многих таких людей, как Клаудиньо, Россия-матушка как дойная корова, к сожалению. Иностранные спортсмены сначала выступают в России, получают здесь деньги, а потом лицемерно начинают что-то там высказывать. Как говорится, дорога ложка к обеду. Если Клаудиньо что-то не нравилось, уехал бы сразу тогда. Чего сидел тут?

А то играл здесь, гражданство российское получил и теперь что-то высказывает против. В любом случае Клаудиньо принес пользу «Зениту», за это ему скажем спасибо. Футболист он хороший. А в остальном нам не привыкать такое слышать. «Зенит» делал все для того, чтобы Клаудиньо чувствовал себя комфортно. Была прекрасная команда со своей атмосферой, ему платили большие деньги. Но такова жизнь», – сказал комментатор «Матч ТВ».