  • Депутат Терюшков о словах Клаудиньо: «Кто подал это имя на получение российского паспорта? Вопросы нужно адресовать им. Но знаю, что ответов не будет»
35

Депутат Терюшков о словах Клаудиньо: «Кто подал это имя на получение российского паспорта? Вопросы нужно адресовать им. Но знаю, что ответов не будет»

Роман Терюшков хотел бы выяснить, кто запросил российский паспорт для Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». 

«Никогда не проходил процедуру получения гражданства другого государства, но предполагаю, что она предусматривает ходатайство от некой организации или лица, готового охарактеризовать кандидата с лучшей стороны, выступить гарантом, залогом правильности принимаемого решения.

Были такие лица от «Зенита» или Минспорта? Кто подал это имя Клаудиньо на получение российского паспорта? Думаю, вопросы нужно адресовать им. Но знаю наперед, что ответов не будет.

В ироничной манере в 2023 году я комментировал получение гражданства этим игроком. Все, что было подвергнуто мною сомнению сквозь иронию, сбылось», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
