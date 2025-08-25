Депутат Валуев о словах Клаудиньо: «Заявления из разряда Гашека. Когда тот зарабатывал деньги в России, возносил нашу страну, а сейчас все наоборот»

Депутат Николай Валуев сравнил слова Клаудиньо с заявлениями Доминика Гашека.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». Депутат Дмитрий Свищев сказал , что может подать запрос о лишении Клаудиньо гражданства РФ из-за его слов, позже он уточнил , что уже «дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы».

«Если Клаудиньо тяготила атмосфера здесь, он мог разорвать контракт с «Зенитом». Нет таких контрактов, которые нельзя разорвать. В них описано слишком многое, особенно в отношении футболистов, у которых прописан каждый чих.

Мне непонятно, зачем он говорит все это. Тем более, после того, как получил российское гражданство. Раз ему было плохо, мог уехать раньше.

Заявления Клаудиньо из разряда поведения Гашека. Когда Гашек зарабатывал деньги в России, он возносил нашу страну. Все было хорошо у него. Сейчас все ровно наоборот в его заявлениях. Так же повел себя и Клаудиньо», – заявил депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев .