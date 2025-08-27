Роман Зобнин: «Дзюба – суперзвезда для российского футбола. Если бы мы в «Спартаке» подавали на него, наверное, он забивал бы»
Роман Зобнин назвал Артема Дзюбу суперзвездой российского футбола.
– Как восприняли заявление Дзюбы: «Если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, взял бы меня»
– Да никак. Сказал и сказал. Артем – прекрасный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он суперзвезда для российского футбола.
У меня только хорошие слова про него. Мне 31 год, а ему – 37, и он держит уровень, забивает.
– Если бы решение зависело от вас, вы бы взяли его в «Спартак»?
– Не знаю.
– Но он забивал бы у вас столько же мячей, как в «Акроне».
– Если мы бы подавали на него, наверное, да, – сказал полузащитник «Спартак» Зобнин.
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости