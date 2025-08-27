Дзюба о лимите: «Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян. У нас не везде иностранцы – топ-игроки. В каждой команде есть 2-3, но достаточно и пассажиров»

Артем Дзюба высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

– Ваше мнение по лимиту на легионеров?

– Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян, а иностранцы должны приезжать топовые, чтобы у них учились. А у нас не во всех командах иностранцы топ-игроки.

– Можете назвать топ-легионеров РПЛ?

– Барко , Маркиньос в порядке. В ЦСКА Мойзес , Роша был топовый. В «Краснодаре » Кордоба, Коста защитничек мне нравится. В каждой команде двое-трое, но достаточно и пассажиров.

– В миксте после игры с ЦСКА вы сказали о пожелании руководству усилить команду. С чем связываете то, что не усиливают «Акрон», вы же общаетесь с владельцем.

– Это загадка для меня. Но это же не владелец, есть спортивный департамент, они должны за это отвечать, – сказал форвард «Акрона».