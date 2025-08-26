Дзюба об РПЛ: «В еврокубки в таком состоянии лучше не возвращаться. Нас там вынесут»

Артем Дзюба считает, что клубы РПЛ не готовы конкурировать в еврокубках.

– Как думаете, на что мы можем рассчитывать, на какие результаты, когда наши клубы вернут в еврокубки?

– Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут.

– Почему вы говорите о завершении карьеры через год? Зачем, в вашем состоянии еще можно играть.

– Посмотрим. Я для себя так отмерил. Восстановление проходит на 2-3 дня дольше сейчас. Обычно раньше день-два хватало.

– Не удивляет, что так востребованы большие нападающие в лиге? Вы, Заболотный.

– Мне кажется, я и Заболотный – вообще разноплановые футболисты, – сказал нападающий «Акрона ».