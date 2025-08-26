Сенников о Карпине в «Динамо»: «Сложная ситуация, перестройка идет тяжело. Когда команда борется за чемпионство, тренеру сложнее совмещать работу в клубе со сборной»

Дмитрий Сенников считает, что в «Динамо» Валерию Карпину сложнее совмещать посты.

Московский клуб под руководством главного тренера сборной России идет на 7-м месте в Мир РПЛ с 8 очками после 6 туров.

«У Карпина сложная ситуация. Свое видение, новый стиль игры «Динамо», новые футболисты… Пришлось перестраивать. И эта перестройка идет тяжело.

Когда команда борется за чемпионство, тренеру сложнее совмещать работу в клубе со сборной.

Скоро первая международная пауза – посмотрим, как «Динамо » будет играть против нее», – сказал бывший игрок сборной России.