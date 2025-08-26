Сенников о Карпине в «Динамо»: «Сложная ситуация, перестройка идет тяжело. Когда команда борется за чемпионство, тренеру сложнее совмещать работу в клубе со сборной»
Дмитрий Сенников считает, что в «Динамо» Валерию Карпину сложнее совмещать посты.
Московский клуб под руководством главного тренера сборной России идет на 7-м месте в Мир РПЛ с 8 очками после 6 туров.
«У Карпина сложная ситуация. Свое видение, новый стиль игры «Динамо», новые футболисты… Пришлось перестраивать. И эта перестройка идет тяжело.
Когда команда борется за чемпионство, тренеру сложнее совмещать работу в клубе со сборной.
Скоро первая международная пауза – посмотрим, как «Динамо» будет играть против нее», – сказал бывший игрок сборной России.
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости