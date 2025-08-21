  • Спортс
  • «Динамо» Карпина больше напоминает «Ростов». Здесь более качественные футболисты, но проблемы ростовчан перенеслись и на бело-голубых». Кобелев о команде
24

Андрей Кобелев заявил, что «Динамо» Валерия Карпина похоже на «Ростов».

«Многие говорят о том, что у «Динамо» новые требования и команда. Но, на мой взгляд, это не главная проблема, ведь из новичков в основном составе «Динамо» играют только Осипенко, Сергеев и Рубенс. Остальные играют вместе уже пару-тройку лет. А требования – они одинаковые. Необходимо определенное время, чтобы сыграться и не допускать ошибок у своих ворот.

Однако пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов». Здесь собраны более качественные футболисты, но проблемы «Ростова» Карпина перенеслись и на «Динамо», – сказал бывший тренер бело-голубых Кобелев. 

Валерий Карпин возглавил «Динамо» этим летом. В прошлом сезоне тренер покинул «Ростов». После 5 туров «Динамо» занимает 11-е место в Мир РПЛ, набрав 5 очков.

Увольнять ли Семака?19596 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
