«Динамо» Карпина больше напоминает «Ростов». Здесь более качественные футболисты, но проблемы ростовчан перенеслись и на бело-голубых». Кобелев о команде

Андрей Кобелев заявил, что «Динамо» Валерия Карпина похоже на «Ростов».

«Многие говорят о том, что у «Динамо» новые требования и команда. Но, на мой взгляд, это не главная проблема, ведь из новичков в основном составе «Динамо» играют только Осипенко , Сергеев и Рубенс . Остальные играют вместе уже пару-тройку лет. А требования – они одинаковые. Необходимо определенное время, чтобы сыграться и не допускать ошибок у своих ворот.

Однако пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов». Здесь собраны более качественные футболисты, но проблемы «Ростова» Карпина перенеслись и на «Динамо», – сказал бывший тренер бело-голубых Кобелев.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» этим летом. В прошлом сезоне тренер покинул «Ростов ». После 5 туров «Динамо» занимает 11-е место в Мир РПЛ, набрав 5 очков.