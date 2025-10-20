  • Спортс
  Флик о матче с «Олимпиакосом» в ЛЧ: «Нам стоит быть внимательнее, это одна из лучших атакующих команд. «Барселона» в трудной ситуации, нужно работать над позиционированием»
Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом».

Во вторник «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«У них хорошая атака, статистика говорит, что это одна из лучших атакующих команд. Достаточно посмотреть на игру против «Арсенала», где они создали много моментов. Мы должны быть внимательны к таким ситуациям, у них хорошие игроки и план на игру, поэтому нам следует быть осторожными.

Сейчас мы в трудной ситуации, и я рад, что мы завоевали три очка в матче с «Жироной». Это было очень важно, вы могли видеть это по атмосфере на тренировках. Приятно это видеть, это то, что нам нужно. У нас молодая команда, и она нуждается в этом.

Анализируя игру против «Жироны», мы говорили о позиционировании, о том, как сохранять правильную дистанцию от соперника, и если вы далеки от этого, вам нужно больше бегать. Мы должны над этим работать, улучшить позиционирование и прессинговать исходя из этого», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
