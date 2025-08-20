Канчельскис о «Динамо»: «Если они проигрывают, то футболисты, тренеры и руководство плохие, выигрывают – все хороши. У нас постоянно делают поспешные выводы»

Андрей Канчельскис считает, что делать выводы о «Динамо» преждевременно.

После 5 туров Мир РПЛ команда Валерия Карпина набрала 5 очков и занимает 11-е место в таблице.

«Критика от болельщиков всегда будет. Если «Динамо » проигрывает, все футболисты, тренеры и руководство плохие. А если команда выигрывает, все хороши. Время покажет, что дальше будет с «Динамо». Но выводы пока делать рано, их надо делать в конце сезона.

У нас постоянно делаются поспешные выводы. Негоже сейчас доставать саблю и ею махать. Наверное, есть причины, почему «Динамо» сейчас находится так низко в турнирной таблице, но я не внутри команды, чтобы это знать. Также есть причины и у «Спартака », который находится еще ниже», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».