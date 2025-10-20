Флик о том, помогают ли судьи «Реалу»: «Я в «Барсе» только 16 месяцев, вы знаете больше – не хочу говорить об этом. Сейчас мы играем в ЛЧ, об удалении буду думать после»
Главный тренер «Барселоны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги и пропустит игру с «Реалом» в воскресенье. Жоан Лапорта заявил, что клуб подал апелляцию на оба предупреждения.
Завтра каталонцы сыграют с «Олимпиакосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
– Я буду думать об этом после матча, потому что сейчас мы играем в Лиге чемпионов. Мы можем обсудить это в субботу или после игры с «Олимпиакосом». Я говорил это после матча с «Жироной» – я ничего не имел против судьи, он решил по-другому, и я должен это принять.
– Помогают ли арбитры «Реалу»?
– Что мне ответить? Я работаю здесь только 16 месяцев, а вы – гораздо дольше и знаете больше, я ничего не хочу об этом говорить, – сказал главный тренер «Барселоны».