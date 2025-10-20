Ламменс про «МЮ» против «Ливерпуля»: «Тяжело начинать атаки на «Энфилде» – решил чаще делать длинные передачи, чтобы была борьба за подборы. Тактика сработала»

Сенне Ламменс высказался о тактике «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем».

Команда тренера Рубена Аморима выиграла 2:1 в игре АПЛ .

– Мы понимали, как они прессингуют, как будут играть персонально. Если быть реалистом, то на «Энфилде» довольно начинать атаки. Поэтому с самого начала я принял решение, что нам нужно чаще делать длинные передачи и бороться за подборы.

Хоть у нас и не было чистого нападающего, но мы все равно довольно хорошо боролись за подборы, поэтому нам удалось отодвинуть соперника от наших ворот. Забитый нами гол как раз, думаю, случился из-за длинной передачи, подбора и контратаки.

– Так играть – ваше решение?

– Нет, в этом также участвуют команда и главный тренер, которые стараются дать как можно больше информации. Нужно быть реалистом, особенно когда дело касается начала матча.

Если это действительно работает, то следует придерживаться этой тактики. Она сработала в этом матче, – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед » Сенне Ламменс .

«МЮ» сделал 75 длинных передач (25,5%) в матче с «Ливерпулем» – такого у клуба не было с 2017-го. Слот сетовал на стиль соперника после игры