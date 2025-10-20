«Динамо» обратилось в ЭСК по пенальти после падения Сидорова в матче с «Ахматом»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по матчу с «Ахматом».

Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

«Динамо» попросило экспертно-судейскую комиссию рассмотреть назначенный в пользу «Ахмата» пенальти в 1-м тайме встречи, сообщает «Матч ТВ».

На 33‑й минуте матча защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной «Динамо» после контакта с Бителло. После просмотра видеоповтора арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев.

«Динамо» с 16 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с «Зенитом», игра пройдет 26 октября.